西方情人节 亚洲部分地区受冷落

（联合早报网讯）西方情人节在亚洲部分地区受到冷落，巴基斯坦法院禁止民众在首都伊斯兰堡庆祝情人节，印度尼西亚学生发起抗议杯葛这个节日。

此外，澳大利亚、马来西亚和新加坡当局警告寂寞单身者，小心日益猖獗的网络爱情诈骗；日本剩男团体则促请情侣不要在公共场所接吻。

在巴基斯坦，一年一度的西方情人节越来越受到巴基斯坦年轻人欢迎，许多人利用这个机会赠送卡片、巧克力与礼物给情人表达爱意。

不过，伊斯兰堡高等法院周一（13日）却裁决，禁止民众在首都庆祝情人节。一名请愿者此前向法院提出告诉，指情人节利用爱情为“掩饰”，散播“放荡、裸露与猥亵……这与我们丰富的传统与价值观背道而驰”。

法新社报道，这份获得伊斯兰政党认可的裁决书，也呼吁电子与平面媒体停止宣传情人节。

在人口以穆斯林为主的印尼，泗水市一群学生批评情人节为鼓励滥交的西洋节日，因此发起抗议活动。这群年龄介于13至15岁的学生包括许多戴着头巾的少女，他们高喊：“向情人节说不！”

除了泗水，印尼数个城市也禁止人们庆祝情人节。

数天前，日本民间组织Kakuhido（剩男大联盟）公开呼吁民众不要当众亲热，称这让他们心里很不好受。

该组织公共关系主任说：“我们的目标是击垮恋爱资本主义……我们这种不寻求爱情的人受到社会压迫，这都是某些人的阴谋，他们把没有吸引力的男子视为次等或失败者。这让我们觉得很糟，真的是不可原谅。”

马来西亚、澳洲与新加坡当局则警告，骗取寂寞单身者钱财的网络诈骗案有增加趋势。

澳洲竞争与消费者保护委员会副主席里卡德说：“网络骗子越来越狡猾，如果你要在这个情人节到网络寻找爱情，非常重要的是要能察觉警讯。”