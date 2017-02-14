英研究：深海生物体内发现高浓度污染物

（联合早报网讯）英国研究员在源自深海沟的片脚类动物体内，检测出浓度极高的持久性有机污染物，其中包括一些早已被许多国家禁用的有机化合物。

新华社报道，来自阿伯丁大学、纽卡斯尔大学和詹姆斯赫顿研究所的研究人员对采集自太平洋马里亚纳海沟和克马德克海沟的片脚类动物样本进行了检测；上述海沟的深度都在一万米以上。

检测结果显示，这些动物身上含有浓度极高的持久性有机污染物，如多氯联苯和多溴二苯醚，这些物质常被用作绝缘材料和阻燃剂。

研究员在发表于《自然·生态学与进化论》杂志上的报告中指出，从上世纪30年代多氯联苯大规模商业化生产到70年代被禁用，这类化合物的全球总产量约为130万吨，其中一部分通过工业事故、排污、垃圾填埋后污染物渗漏等方式释放到环境中。由于难以实现自然降解，这类化合物长期存在于环境中。

据推测，这些污染物可能通过沉入海底的受污染塑料碎片和动物尸体进入海沟，然后被片脚类动物食用，最终污染物在深海生物的食物链中不断传递累积。

该报告作者之一、纽卡斯尔大学学者贾米森说，很多人还以为深海是一片远离人类影响的原始净土，但新研究显示事实并非如此，目前仍不清楚这种污染水平对更大范围生态系统的影响程度，未来还须对此作进一步研究。