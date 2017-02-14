美日首脑会谈不设防 特朗普挨批

（联合早报网讯）朝鲜星期天（12日）试射导弹后，美国总统特朗普和到访的日本首相安倍晋三不是闭门商讨，而是在公开用餐场合研商对策，这引起外界质疑，特朗普政府在处理敏感情报方面是否得当。

法新社报道，国家领导人的这类谈话一般是闭门进行且秘而不宣。然而，特朗普在佛罗里达州棕榈滩马阿拉哥（Mar-a-lago）庄园会晤安倍的画面，却被马阿拉哥私人俱乐部的一名成员近距离拍了下来。

投资公司Boston Capital Services前总裁德阿加齐奥（Richard DeAgazio）在面簿张贴了多张特朗普和幕僚与安倍讨论、以及特朗普打电话的照片。

其中一则现已撤下的留言写道：“总统接获朝鲜对日本发射导弹的新闻，安倍首相就坐在旁边。”

狄亚贾西欧后来还写道：“日本安倍首相和幕僚讨论，而总统在和华府通电话。两位世界领袖商谈后，走进另一个房间匆匆安排记者会。哇……行动的中心！！！”

据知当美国总统不在白宫时，因应危机的对话通常在称为“敏感情报隔离设施”（Sensitive Compartmented Information Facility, SCIF）的地方进行。这类设施一般禁止没有通过安检或持有未加密手机的人进入。

不过，白宫表示，特朗普当天是在“晚餐前”听取简报，没在餐桌上提及敏感情报。

白宫发言人斯派塞说：“照片中在他身边的都是美国与日本代表团的人，他们正在检查记者会的后勤准备……随后总统又在机密场合听取了简报，是在晚餐后，接着他们走出来发表谈话。”

然而，民主党人对此大感不满，众议院民主党领袖佩洛西说：“任由国际危机摊开在一大群乡村俱乐部成员面前，就像晚餐剧场一样，他可没任何借口可推卸责任。”