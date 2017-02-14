港大研发食疗汤包 减化疗副作用

（联合早报网讯）香港媒体2月14日报道，癌症化疗副作用多，轻则皮肤痕痒，重则指甲变黑、脱发，甚至损心、肝、肾。港大医学院中医药学院研发出针对减少化疗副作用的汤包食疗方，可以改善癌症患者因接受化疗引起的脱发、指甲及皮肤变黑、白血球数量下降等状症，也可改善患者因化疗引起的疲劳，但同时不影响化疗药的功效。

港大中医药学院副教授陈建萍14日表示，汤包性平，适合不同体质的人士服用，而且每包汤包成本约30至50港元，较其他排毒的方法便宜。

此项研究由2015年开始招募癌症病人参与，参与者需服用食疗汤包最少6星期，至今完成100人的临床研究作中期分析。初步发现食疗汤包对化疗前、中、后的患者均有效果，可预防及减少化疗引起的副作用。汤包与化疗药没相冲，参加者的头发生长速度明显加快，指甲变黑及疲倦的问题也有显着改善。

陈建萍指，研究团队据“药食同源”理论，及古书记载研制汤包，当中含来自中国东北的绿心黑豆、杂粮米及菌类等，并经特殊加工而成。绿心黑豆在古书记载，有减百毒的功效，既不热又不寒，不会影响病人体质。此外，黑护肾，助防掉发；绿护肝，阻指甲变黑。其他材料包括杂粮米和菌类，则有助提高免疫力、减毒及抗氧化等。