日美财长拟3月首次会谈

（联合早报网讯）13日就任美国特朗普政府财政部长的努钦计划，在3月出席于德国举行的20国集团（G20）财长及央行行长会议期间，首次会晤日本财政部长麻生太郎。

共同社报道，如何应对包括日元贬值美元升值在内的汇率问题，将成为主要议题。会谈的焦点是能否确认规定避免货币贬值竞争等的G20共识内容。

日本首相安倍晋三在10日的日美首脑会谈后的记者会上称：“有关汇率问题，将由作为专家的财长之间继续展开紧密讨论。”围绕外汇政策，不能否认安倍政府和特朗普政府之间存在不同见解。麻生和努钦的会谈结果也可能造成日元汇率的较大波动。

努钦在美国参院委员会1月举行的提名听证会上强调：“强势的美元从长期来看十分重要。”他表示将维持“强势的美元符合美国利益”这一美国传统汇率政策，决心维护美元作为全球最广泛流通基础货币的地位。

然而，特朗普多次提到美元升值拖累美国出口，并批评安倍政府的经济政策是意在增加出口的“引导日元贬值”。

麻生就日本的汇率政策表示，“依照避免竞争性地压低货币汇率的国际协议，今后也将继续妥善应对”，反驳称特朗普批评的引导日元贬值并不属实。

在与努钦的首次会谈中，除避免货币贬值竞争外，预计还将呼吁除了外汇市场急剧波动之时，政府应严格恪守不得干预市场这一G20的共识。