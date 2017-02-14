李宗伟自传电影 甄选活动3月展开

（吉隆坡讯）马来西亚羽坛一哥李宗伟公开炮轰国家羽球队技术总监弗罗斯特一事，如同抛掷一枚炸弹，震惊马国体坛。不管李宗伟最终是否退出国家队，以他的真实人生故事为蓝本的电影《败者为王》（Rise of the Legend）同样受人注目，3月将展开角色甄选活动。制作单位通过《败》的面簿专页选角，角色包括年龄介于10岁至18岁饰演少年版的李宗伟，以及多名会与李宗伟交手的羽球员角色演员。

制作单位将分别于3月5日在槟城、3月11日在柔州新山，以及3月18日在哥打白沙罗主办角色甄选活动。角色甄选条件，年龄、性别与种族不拘，最重要是会打羽球，能充分展现表演才华。

《败者为王》耗资600万马元，暂定今年中开拍，2018年上映，由马国新锐导演马逸腾执导。

马逸腾曾因拍摄黑帮题材电影《甲洞》和《甲洞Ⅱ》而声名大噪。他之前曾说，演员是挑战之一，到底要将球员变成“演员”，还是将演员变成“球员”，这是很纠结的。

在漫长的比赛生涯中，李宗伟遭遇不少世界级好手，其中与中国选手林丹的“林李”大战世界瞩目，在谈及是否安排这些球员出演角色时，马逸腾表示，这要看故事最后的安排，希望电影能表现出李宗伟最写实的生活和人生奋斗的经历，如果剧情有需要，希望能邀请到这些世界级球员演出。