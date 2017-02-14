“亲中派”金正男遇害 朝中关系添未知数

（联合早报网讯）韩联社报道，朝鲜最高领导人金正恩的长兄金正男13日在马来西亚遇害，作为朝鲜典型的“亲中派”人士，他的遇害将给朝中关系带去何种影响受到关注。

金正男与2013年遭处决的朝鲜前二号人物、国防委员会副委员长张成泽是朝鲜代表性的亲中派人士。

2012年金正恩上台后，金正男一直在澳门、北京等地生活。有观点认为，失去张成泽这个挡箭牌的金正男好比风中残烛，没有中国政府的庇护性命难保。

据传，金正恩最担心的莫过于靠中国撑腰的反对派以金正男当盾牌发动军事政变，处决张成泽正是为了清洗“亲中派”势力。

有分析认为，只要金正男还在中国的“摇篮”里，不断遭遇杂音的朝中关系就难以有根本性改善。这是因为，金正男在中国境内受中国政府保护，在发生金正恩政权倒台等大事件时，金正男可以在中方的支持下“替补”上位。

尽管金正男遇害还没有被证实为朝鲜所为，但预计该事件会让本就尴尬的朝中关系再遇一个砍儿。

还有分析认为，目前朝核问题已经让中国倍感压力，在中美开展战略竞争的大格局下，中方有包容朝鲜的战略需求，因此目前还难以就金正男遇害会给朝中关系带去何种影响下结论。

中国问题专家、统一研究院研究员申宗浩（音）表示，现在首先要弄清金正男遇害背景，张成泽被处决后，金正男在朝中关系中占据的地位并没有多大分量。