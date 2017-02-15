美联储主席：未来会议讨论是否再加息

（联合早报网讯） 美国联邦储备委员会主席耶伦14日表示，美国经济正朝着预期方向前进，美联储将在未来几次货币政策例会上讨论是否再次加息。

耶伦当天在美国参议院银行、住房和城市事务委员会作证时说，美国经济继续朝着充分就业和2%的通胀目标稳步前进。她表示，美联储预计美国经济将继续保持温和增长势头，就业市场将继续改善，通胀率将继续回升。

耶伦再次强调，当前经济形势决定未来渐进加息的节奏是合适的。她表示，等待太久才开始加息是不明智的，这有可能迫使美联储此后不得不加快加息节奏，从而可能引发金融市场波动，威胁经济增长。

耶伦还指出，美国财政政策变化及其他经济政策会影响美国经济前景，由于政策细节仍不明朗，目前尚难判断政策变化带来的潜在影响。

在问答环节，耶伦表示，对监管规定进行审查是合法的，也非常重要。她将与美国财政部及其他监管机构合作，对现有金融监管政策进行审查。

美国总统特朗普近期签署行政命令，要求美国财政部对现有金融监管法律法规进行审查，为未来放松对金融行业监管铺路。

分析人士认为，耶伦的表态暗示美联储对3月份加息持开放态度。美联储将于3月14日至15日举行下一次货币政策例会。

随着投资者消化美联储主席耶伦的讲话，美股周二收高，主要股指连续第4个交易日刷新历史最高纪录。道琼斯指数涨92.25点，或0.45%，报20504.41点；标普指数涨9.33点，或0.4%，报2337.58点；纳指涨18.62点，或0.32%，报5782.57点。