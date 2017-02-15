墨西哥拟抵制从美进口玉米

（联合早报网讯） 墨西哥计划抵制从美国进口玉米，此举将是墨西哥对美国总统特朗普“建墙”和征收20%至35%关税威胁的第一个行动上的反应。

领导墨西哥国会外交关系委员会的参议员皮特计划于本周提出一项法案，抵制从美国进口玉米。

过去几天内，墨西哥20多个城市爆发迄今为止最大规模的反特朗普示威活动。数万民众走上街头，高举标语表达对美国新总统的强烈反对。一些示威者还对墨西哥总统涅托不满，称他是软弱的领导人，导致国内腐败和暴力活动猖獗。

据美国有线电视新闻网和美国全国广播公司14日报道，墨西哥参议员皮特针对大规模抗议活动指出，他计划于本周提出一项法案，取消此前从美国中西部产区购买玉米的订单，转而从巴西或是阿根廷购买。

皮特说：“这是一种让美国认识到（两国）敌对关系所带来后果的最好方式……希望这种关系能发生改变。”

美国是世界上最大的玉米生产和出口国，墨西哥则是美国玉米的全球第一买家，占美国玉米总销量的25%。自北美自由贸易协定（NAFTA）签署以来，美国向墨西哥出口的玉米一直呈爆炸式增长。2015年美国农民向墨西哥发送了24亿美元的玉米，2016年达1360万吨。

农业管理公司DTN高级分析师纽森说：“如果美墨之间的贸易战打响，玉米市场将受到严重影响，并引起一系列的连锁反应，蔓延至其他农业经济。”