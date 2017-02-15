韩专家推测金正男遇害由金正恩指示

（联合早报网讯） 据韩联社报道，朝鲜失势皇太子金正男13日在马来西亚遇害，同父异母的手足金正恩成头号“疑凶”。韩国多数朝鲜问题专家认为，铲除金正男没有金正恩的批准和指示绝不可能。

专家们一致认为，2008年9月金正日健康状况亮起红灯后，金正男在权力斗争的血雨腥风中被金正恩挤出局，其今天的悲剧就已注定。

金正恩上台后随时会铲除眼中钉金正男的各方预测从没断过。在西方媒体前“口无遮拦”的金正男沦落为隐姓埋名辗转东南亚的流亡者，即便接到父亲金正日去世、感情深厚的姑父张成泽被处决的消息，都难以踏上故土。

不断有消息称，中国政府在保护金正男的人身安全，为让金正男替位金正恩做两手准备，这让金正恩的神经时刻紧绷。张成泽的判决书写道，张成泽遭处决是因其妨碍金正恩接班，这表明在权力面前无亲缘之分。

金正男是父亲金正日与第一任夫人成蕙琳所生的长子，接班前景曾一片大好，后因使用假护照在日本机场被扣下并驱逐出境而淡出权力核心。老二金正哲、老三金正恩、老幺金与正则是金正日与第三任夫人高容姬所生。其中，金正哲对政治毫不关心。金与正现任朝鲜劳动党宣传鼓动部副部长，为金正恩的左膀右臂。

东国大学教授金榕炫表示，金正男和金正恩之间毫无妥协的余地，两人之间的冲撞不可避免。此次事件表明，即便是手足也难躲金正恩的恐怖政治。

但另有部分专家认为，金正男对金正恩政权不构成任何威胁，金正恩指示杀害金正男的可能性并不大。