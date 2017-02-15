美智库建议特朗普政府构建互惠对等美中关系

（联合早报网讯） 美国一智库14日发布报告建议，美国应当与中国构建互惠对等的双边关系。美国前驻华大使洪博培表示，两国的国内政治形势让美中关系更加复杂。

据美国之音报道，华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的亚洲经济战略委员会14日发布报告，为特朗普政府的亚太经济战略提供政策建议。报告认为，美国亚太经济战略的成功取决于是否能够确保美国与中国之间有一个强韧和互惠的关系。

报告说，美中两国之间的合作关系让美国受益，但如果不能推进两国利益，这种积极的关系无法维持。

报告指出，今天的美中关系是失衡的，比如美国企业在中国市场面临的限制日益增多，中国最近推出的包括国家安全和外国非政府组织在内的法律法规给外国企业在华开展业务制造了新的不确定性和歧视。

美国前驻华大使洪博培在报告的讨论会上说：“今年，两国关系会是复杂的，因为双方都受到国内政治的掣肘。”

洪博培说，中国的领导人和美国新总统一样，都是民族主义者，而且也是以本国利益为先。他还指出，中国领导人习近平面临的国内政治局势，比如反腐、中共十九大以及领导层的换届，也让他不得不强硬。

他说：“所以他不能示弱，他必须看起来是把中国经济放在首位，保护国家主权，这也会让他在南中国海和东海等问题上强硬，不向美国退让分毫。”

不过，专家们认为，华盛顿必须明确自己的核心利益，必须向北京发出明确信号，即华盛顿愿意与北京合作，但当北京损害到以规则为基础的秩序或者威胁到美国的利益时，华盛顿也一定会挑战北京。

上个星期，美中两国元首进行了白宫所说的 “格外亲切友好” 的电话长谈。白宫表示，在那次谈话中，特朗普总统表示同意履行“一个中国”政策。在此之前，特朗普还致信中国领导人习近平，表示期待与中国发展“惠及美中两国的建设性关系”。