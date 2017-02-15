金正男曾求金正恩“放他一马”

（联合早报网讯） 据韩联社报道，韩国国家情报院院长李炳浩15日在国会情报委员会恳谈会上表示，朝鲜从五年前开始一直试图暗杀金正男，金正男甚至曾向金正恩写信请求“放他一马”。

李炳浩说，经核实，疑似金正男的男子在马来西亚遇害。而马来西亚警方对外表示，身亡的男子持有朝鲜护照，护照上的姓名为“金哲”，警方未将其锁定为金正男，但基本确定其遭遇剧毒物袭击身亡。警方当天将进行尸检查明死因和身份。

金正男13日上午9时许在马来西亚吉隆坡国际机场等待登机时似为亚裔的两名女性靠近他，其中有一名触碰金正男的身体后，金正男向机场方面求助。

李炳浩汇报称，该场面通过机场电子监控得到确认，但是袭击时利用了毒针还是注射器尚有待证实。涉嫌杀死金正男的两名女性作案后坐出租车窜逃，马来西亚警方正在进行追踪。

李炳浩说，暗杀金正男是金正恩执政以来的“长期计划”。2012年朝方曾试图暗杀金正男，2012年4月金正男给金正恩写信请求放过他和家人。金正男在书信中表示，希望撤回惩罚他和家人的命令。他们已无处可走，可走之路只有自尽。尽管如此，朝鲜侦察总局等情报机关仍不断伺机最终暗杀金正男。

李炳浩说，“长期计划”终于付诸实践。据判断，金正恩暗杀金正男并非因为将其视为危险人物，而是因为金正恩性格偏执。

据悉，金正男的原配夫人和一名儿子在北京，第二任夫人和一子一女住在澳门。金韩松是第二任夫人之子，两个家庭都受到中方庇护。

李炳浩说，金正男从未申请流亡他国，且朝鲜内部没有他的支持势力。李炳浩还指出，有关部门加大了对投韩的朝鲜驻英国大使馆前公使太永浩等重要人物的保护力度。