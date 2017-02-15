马警：毒杀金正男其中一女嫌犯落网

（联合早报网讯）尽管日本媒体引述消息指，毒杀金正男的两名女特工可能已遭灭口，但马来西亚《东方日报》及《中国报》今天引述警方消息称，涉案的其中一名越南籍女嫌犯今早在第二吉隆坡国际机场落网，警方现正追捕另外四男一女嫌犯。

《东方日报》引述武吉安曼警察总部高阶警官的消息说，雪兰莪州雪邦警方今日上午在第二吉隆坡国际机场（KLIA 2）逮捕该名20多岁的越南籍女嫌犯。

消息说：“该名容貌已在闭路电视监控画面中出现的女嫌犯，今早忽然出现在第二吉隆坡国际机场，在场警方认出后当场逮捕她。”

消息指出，根据初步调查，这名涉案女嫌犯入住雪州沙叻丁宜（Salak Tinggi）镇某酒店内，并在犯案后被另外五名嫌犯拋弃。

据报道，警方从监控画面中得知，有两名女子在机场内朝金正男喷毒剂时，另有四名男子在附近的一间餐馆监督，在两名女子施袭后，四名男子分成两人一组逃离现场。

根据落网女嫌犯的口供，这四名男嫌犯当中包括越南及朝鲜人，而女嫌犯和他们一起抵达酒店后，四名男子与另一名施袭女嫌犯忽然离开。

据悉，这名落网女嫌犯持越南护照，但不知是否为假护照，而她懂得说英语及简单的马来话。

消息说，警方已确认逃走的五人共同策划这次暗杀，目前仍在全面追缉他们。

至于较早前被捕的马国籍男德士司机，警方确认他没有涉案后于今日获释。