欧洲议会表决通过CETA

（联合早报网讯）欧洲议会2月15日中午投票通过欧盟-加拿大综合经济与贸易协定（简称CETA）。

中新社报道，欧洲议会当天以408票赞成、254票反对、33票弃权的表决结果“放行”CETA。根据欧洲议会的安排，该协定的大部分条款最早将于4月临时启用。稍后，CETA还将交由欧盟各成员国议会进行表决。

欧盟委员会外交和安全政策高级代表莫盖里尼指出，欧洲议会投票通过CETA具有极大的象征意义。她表示，欧洲与北美大陆的联系并不局限于美国，CETA的签署就表明了这一点。

据悉，加拿大总理特鲁多2月16日将在斯特拉斯堡欧洲议会发表演讲，以庆祝CETA在欧洲议会获得通过。此前，特鲁多在一份声明中指出：“对加拿大或欧盟来说，CETA都是一项最先进的贸易协定，它为未来的自由贸易协定设下了高标准，也将为加拿大企业和大西洋两岸劳工打开新市场、创造新契机。”

欧盟在介绍CETA的作用时指出，该协定将进一步强化欧盟与加拿大之间的贸易流，促进双方之间的服务、投资往来。根据这项协定，欧盟与加拿大将免除大多数物品及服务的关税，大部分商品的质量、安全认证只需得到一方认可就能进入对方的市场，为制造厂商减少成本带来便利。

数据显示，2015年欧盟从加拿大进口了283亿欧元（约425亿新元）的商品，向加拿大出口了352亿欧元的商品。CETA正式启动之后，双边的贸易额有望提升20%。