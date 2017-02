(联合早报网讯)澳大利亚研究人员成功破解了“超级细菌”抗药性的秘密,把包裹超级细菌的一层蛋白质的分子结构完整绘制出来,这将为研发“超级细菌克星”开启大门。

英国广播公司报道,这个蛋白质名为EptA,分子生物学家弗莱林克(Alice Vrielink)与西澳大利亚大学团队利用X射线晶体分析技术制作出EptA蛋白质的立体分子结构。

弗莱林克说,EptA的蛋白质就像门锁,其内部有特殊的锁定结构,如果把这个隐藏的结构以3D形式呈现,不难找到打开这把锁的钥匙。

如果能设法阻止这种蛋白质掩护超级细菌抵御人体免疫系统与抗生素的打击,就等于消除了超级病菌的抗药性。她估计,下一步就是研制治疗超级病菌的药物。

由弗莱林克牵头的这个研究项目得到澳洲政府的资助,其研究报告已发表在《美国科学院院报》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。