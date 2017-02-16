特朗普：实现以巴和平不限于“两国方案”

（联合早报网讯）美国总统特朗普15日说，只要以色列和巴勒斯坦双方愿意，他对以“一国方案”还是“两国方案”实现以巴和平均表示支持。这一表态放弃了此前多届美国政府支持“两国方案”的立场。

特朗普是当天在与来访的以色列总理内坦亚胡举行的联合记者会上作出上述表态。他说，在“一国方案”还是“两国方案”问题上，“我可以接受以巴双方都乐意的方案，任何一个对我来说都没有问题”。

特朗普还表示，美国将“非常努力地”促成以巴达成和平协议，但以巴双方必须直接进行谈判，且均作出让步。为此，他敦促内坦亚胡在建设定居点问题上“缓一缓”。

内坦亚胡回应称，他认为定居点问题不是以巴冲突的核心问题，也不是激化冲突的主因，这一问题应该在和平谈判中得以解决。

他还说，以巴和谈应满足两个前提条件，即巴方承认以色列犹太国家的地位以及同意以方对整个地区安全局势的控制。

定居点问题是巴以问题症结之一。以色列在1967年第三次中东战争后开始在东耶路撒冷和约旦河西岸地区兴建犹太人定居点。国际社会认为所有的犹太人定居点都属非法，并对中东实现和平构成威胁。

联合国安理会去年12月通过决议，重申以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动“违反国际法”，敦促以色列停止一切定居点活动。长期袒护以色列的美国在这次投票中“罕见”投了弃权票。