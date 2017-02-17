马国夫妇遭取缔幽会 怒起诉宗教局

（联合早报网讯）马来西亚一对穆斯林夫妇今日（17日）入禀民事诉讼，起诉联邦直辖区宗教局与政府，上个月违法取缔与扣捕他们。

当今大马报道，现年34岁的礼端（Mohd Ridhuan Giman）与26岁的妻子西蒂莎拉（Siti Sarah Maulad Abdullah）已结婚近三年。他们不满直区宗教局上个月率队以幽会罪名，取缔与扣捕他们。

夫妇俩联同礼端的母亲今早在吉隆坡高庭入禀诉讼，把七造列为答辩人。

七造是直区宗教局执法官士汉（Mohd Shiham Ramli）、依哲哈（Mohammad Izehar Md Amin）、直区宗教局首席执法官、直区宗教局局长、直区宗教局、首相署与政府。

根据入禀书，直区宗教局七名男性与一名女性官员在上月8日凌晨1点半，搜查一家酒店。

当时，礼端向官员出示结婚证书的副本，而西蒂莎拉则要求先让她穿衣，但男性执法官依然闯入酒店房内拍照与录影。

夫妇俩指出，当礼端被带到酒店大堂时，西蒂莎拉被迫跟男官员共处一室，而西蒂莎拉更是在男官员在场下穿衣。之后，他们被带到直区宗教局分开羁押。

根据入禀书，礼端的母亲在同一晚，带着结婚证书正本来到直区宗教局，并要求宗教局释放儿子与媳妇，但当局拒绝承认这份证书。

他们认为，直区宗教局的逮捕非法，且侵犯他们的人权。