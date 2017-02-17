默克尔：不知道德情报局监听盟国

（联合早报网讯）德国总理默克尔16日接受德国联邦议院监听事件调查委员会询问时说，对德国联邦情报局监听盟国一事，她是在媒体曝光后才知道的，她在此事件中没有过错或欺骗公众。

2015年媒体曝光德国情报机构对盟国进行监听。据新华社报道，默克尔在回答调查委员会询问时表示，她此前对这一情况并不知情。事发后，她向相关部门提出明确政治要求，终止了不当行为，并保证此类事件今后不会再发生。

默克尔还说，对美国国家安全局秘密监听项目，她也是2013年6月在媒体曝光后才获知的。

针对自己手机遭监听一事，默克尔表示仍坚持当时“针对朋友的监听行为不可接受”这一态度。同时，她明确表示希望同新一届美国政府继续推进双方的情报合作。

2013年夏天，前美国防务承包商雇员斯诺登陆续披露美国情报机构大规模监听项目，监听对象包括德国公民的通讯信息，美德关系骤然紧张。同年10月，德国政府宣布默克尔的手机可能遭到美情报机构监听，默克尔称此为“严重背弃信任”之举。

2014年3月，德国联邦议院成立调查委员会，评估美情报机构在德境内监控和情报收集活动及其与德情报机构合作情况。

2015年4月，媒体曝光德国情报机构长期充当美国监听欧洲目标的“帮凶”，受监听对象包括法国和欧盟官员，监听丑闻再度发酵。