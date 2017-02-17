巴军方要求阿富汗逮捕76名恐怖分子

（联合早报网讯）巴基斯坦军方17日说，巴军方当天向阿富汗递交了一份藏匿在阿富汗境内的恐怖分子名单，要求阿富汗政府立即对这些恐怖分子采取行动并将他们交给巴方。

据新华社报道，巴基斯坦三军新闻局局长阿西夫·加富尔当天在推特上说，军方当天在巴基斯坦陆军总部召见了阿富汗驻巴使馆官员，递交了巴方重点捉拿、目前隐藏在阿境内的76名恐怖分子名单，要求阿政府立即对这些恐怖分子采取行动，并将他们交给巴方。

近期，巴基斯坦境内发生多起恐怖袭击事件，造成许多人员伤亡。

13日，巴东部旁遮普省首府拉合尔一个游行示威人群遭自杀式炸弹袭击，造成至少15人死亡，60多人受伤。16日晚，巴南部信德省塞赫万地区一处宗教场所遭自杀式炸弹袭击，造成至少72人死亡，另有200多人受伤。袭击发生后，巴方关闭了巴阿两国边境。

巴基斯坦国家安全部门认为，藏匿在巴阿边境地带阿富汗一侧的恐怖分子经常组织实施针对巴国的恐怖袭击活动。

巴陆军参谋长巴杰瓦16日曾发表声明说，巴国内近期发生的系列恐怖袭击事件，是受藏匿在阿富汗境内的敌对势力指使发动的。

巴基斯坦和阿富汗拥有2600多公里的边境线，其中大部分地区管理松懈，此前巴政府和军方一直寻求与阿富汗政府合作，共同加强两国边境管控。