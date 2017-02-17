布莱尔吁英民众重新考虑脱欧立场

（联合早报网讯）英国前首相布莱尔17日在伦敦发表公开演讲，呼吁英国民众重新考虑脱离欧盟的立场。他表示，“脱欧”将给英国的未来造成威胁，他的任务是说服英国民众改变“脱欧”的想法。

布莱尔说，去年英国举行全民公投时，许多民众对“脱欧”的后果并不清楚。目前当“脱欧”给英国带来的伤害逐渐明晰的时候，民众有权改变自己的想法。

本月初，英国议会下议院投票通过政府提交的“脱欧”法案，并将法案移交给上议院审议。英国舆论普遍认为，上议院不会阻挠法案，如无意外，英国将在3月底之前如期启动“脱欧”程序。

布莱尔表示，特雷莎·梅首相的“脱欧”计划是以离开欧洲单一市场换取完全控制移民的“硬脱欧”方案，这将把英国推向悬崖。在这种局面下，应该允许民众重新考虑“脱欧”的立场。

据中新社报道，布莱尔在去年10月就曾表示，脱离欧盟对英国来说是一个“灾难”，应该再次举行全民公投，或者通过议会选举让民众改变自己的看法。

英国首相府发言人表示，民众在去年6月的全民公投中已经清楚表达了意见，英国不会举行第二次“脱欧”公投。

英国政府计划在3月底之前触发《里斯本条约》第50条，正式开启“脱欧”谈判。按照欧盟法律，“脱欧”程序一旦启动，有关各方须在两年内完成谈判，如需延长谈判，应得到其他27个欧盟成员国的一致同意。