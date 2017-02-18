距离地球最近矮行星上有水 或存在生命

（联合早报网讯）在太阳系形成初期，处于胚胎状态的地球由于靠近太阳而无法形成液态水和有机物。只有在所谓的“雪线”之外的小行星带外部才具备必要条件。因此地球生命所需的物质很可能来自地外星体。具体而言，地球上的大部分水和含碳化合物很可能来源于在雪线之外形成的小行星或彗星。

据西班牙国家报报道，美国《科学》周刊2月16发表的一项最新研究再次印证了这一理论。美国国家航空航天局（NASA）的“曙光”号探测器在位于火星和木星之间的小行星带上的矮行星——谷神星表面发现了有机物。探测器自2015年春降落在直径为950谷神星表面以来，已利用其设备发现，这颗矮行星含有冰和水合物，其地下甚至很可能隐藏着一个地下海。

据报道，“曙光”号探测器在直径为50公里的一个火山口周围将近1000平方公里的区域内展开了研究。可见光和红外线光谱仪发现了由碳原子和氢原子组成的有机脂肪物质。虽然无法确定这些物质到底是什么，但此项研究任务的负责人指出，很可能是沥青岩等类似沥青的碳水化合物。

研究人员认为，这些物质不可能是小行星撞击谷神星时带来的，因为此类物质很容易在撞击产生的高温作用下消失。此外，这些物质在谷神星表面的分布状况也不符合来自外部的推测。这一切都表明，在这个距离地球最近的矮行星上存在水合物、冰、碳酸盐、盐和有机物，这个复杂的化学环境非常有利于生命形成。

“曙光”号探测器距离完成对谷神星的探测任务还有5个月时间。这一发现印证了小行星和彗星含有丰富水资源的理论，而这些水资源是生命形成的前提。

欧洲航天局的天文学家米夏埃尔·屈佩尔斯强调，谷神星是一颗矮行星，可能还保留着在形成过程中产生的部分内热，甚至拥有一个地下海洋，而这就增加了存在原始生命的可能性。他还说，谷神星已经加入火星、木星和土星的数个卫星的行列，成为可能存在生命的星体。

还有专家指出，谷神星上的有机物可能是冰受到辐射产生的，甚至可能是在液态水在数百万年前发生化学反应的过程中产生的。这些理论很可能适用于其他星系，由此可见生命形成的必要条件很可能存在于整个宇宙。