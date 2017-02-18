朝鲜首次就金正男遇刺发声：拒绝尸检结果

（联合早报网讯）朝鲜驻马来西亚大使姜哲（Kang Chol）昨天（17日）发表谈话，拒绝承认马来西亚方面对据信是朝鲜最高领导人金正恩长兄金正男尸体所做的任何尸检结果。

据BBC报道，一位持有“金哲”姓名旅行证件的朝鲜公民星期一在马来西亚首都吉隆坡的一个机场遇刺身亡，韩国情报机关和国际媒体普遍相信这名男子是金正男。

案发之后，马来西亚警方逮捕了发动毒杀攻击的两名女性嫌疑人，随后又逮捕了作为其中一名女性男友的嫌疑人。

但目前警方透露的消息显示，这三个人都不是刺杀行动的主使和策划者。

朝鲜驻马来西亚大使姜哲在停放金正男尸体的吉隆坡中央医院外对记者们说，“马来西亚方面在未经我们许可和监视的情况下强行进行尸检，我们完全拒绝在单方面决定不允许我们参加情况下得到的任何尸检结果。”

姜哲还说，“我今天会见了马来西亚警方负责人，强烈要求他立即归还尸体，但是遭到了拒绝。”他说，尸检行动违反了人权。

姜哲说，马来西亚方面正在受到朝鲜敌对势力的压力，特别是韩国的压力。

马来西亚当局目前并没有正式确认这名被认为是金正男的朝鲜公民的身份，朝鲜驻马来西亚大使姜哲也没有在朝鲜当局首次就此事发表的上述谈话中提到这名死亡男子的身份。

马来西亚当局此前表示，在移交尸体之前，死者家人需要提供DNA证据，首先确认死者的身份。