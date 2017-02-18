马国警方逮捕第四嫌 持朝鲜护照

（联合早报网讯）朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男在马来西亚机场遭人刺杀事件，马国警方逮捕第四嫌，一名涉案男特工在吉隆坡落网。

据星洲日报网报道，金正男13日上午遇害后，马国警方先后逮捕29岁越南女子段氏香（Doan Thi Huong，前译段诗芳）及25岁印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，译音）。

马来西亚警方并于16日逮捕第三嫌、马来西亚籍男子贾拉鲁丁（Muhammad Farid bin Jalaluddin），据信他是印尼籍嫌犯席蒂艾沙的男友。

武吉阿曼警方昨天马国各州警方发布四名男嫌犯照片后，于午夜再逮捕一男，疑似就是这四名嫌疑人之一。

报道说，最新落网的这名男子持有朝鲜护照，警方几乎肯定捉对人，不过至截稿，警方仍在调查。

据报道，命案发生当天，闭路电视拍到段氏香与1身分不明的嫌疑人一起进入机场，并在案发现场等待金正男，段氏香从后方掐着金正男的颈部，并以布块捂着金正男头部，席蒂艾沙则朝金正男脸部喷射毒液。

前各界高度关注刺客使用何种毒性极强毒物，秒杀金正男，诸如怀疑使用蓖麻毒素或河豚毒素等说法众说纷纭，马国媒体引述不愿透露姓名法医表示，金正男皮肤没有明显外伤，但皮肤出现不寻常的红色，而且是死于窒息，这些都是山埃（剧毒氢化物）中毒现象。