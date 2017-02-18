金贤姬：金正男案非特务所为

（联合早报网讯）前朝鲜特务金贤姬向日本媒体指出，涉嫌在吉隆坡机场杀害朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男的凶手似乎并没有受过专业训练。

路透社引述金贤姬（Kim Hyon-hui）接受日本报章《每日新闻》的书面采访说，难以想象涉案的女嫌疑人接受过严格的培训。“我觉得可疑，她们似乎没有在朝鲜接受过严格的心理和体能培训。”

金正男是在13日在马来西亚首都吉隆坡国际机场遭到暗杀。马来西亚警方先后于15日和16日逮捕了两名分别持有越南旅行文件和印度尼西亚护照的女性嫌疑犯。警方后来也扣押了印尼女嫌的男友，并于17日晚在雪兰莪州地区逮捕一名朝鲜男子。

根据马来西亚媒体报道，女嫌疑人告诉警察，他们参与了一场恶作剧。对此，金贤姬指出，“如果是这样的话，她们就不会逃跑。”

她还分析道，金正男遇害的日期也显示，此案同朝鲜有关系，这是因为杀人日期接近已故朝鲜领导人金正日2月16日的生日，而金正日的外甥李韩永（Lee Han-young）则是在1997年2月15日被枪杀。

逃离朝鲜的李韩永是在韩国被两名袭击者枪杀，凶手一直没有被逮捕，但相信是朝鲜人。

金贤姬曾经参与1987年大韩航空858班机爆炸案，她与另一名朝鲜间谍在1987年，韩国主办奥运会的前一年，在858航班上放置了炸弹。飞机在孟加拉湾的空中爆炸，致所有115名乘务员和乘客死亡。

金贤姬被首尔法院判处死刑，但在1990年获得总统赦免。她身为朝鲜的一个棋子赢得了同情，但她在离开监狱后，鲜少公开露面。