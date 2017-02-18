日本研究提前修改防卫计划大纲

（联合早报网讯）日本政府相关人士18日透露，政府已着手研究提前修改2013年底在内阁会议上通过、作为为期10年左右的防卫力建设方针的《防卫计划大纲》。

共同社报道，为实现与美国总统特朗普在日美首脑会谈中确认的强化日美同盟，日方认为有必要进一步增强防卫力。日本将重视应对朝鲜核与导弹研发，以及中国的海洋活动。

现行《中期防卫力整备计划》（中期防）规定了2014年至2018年五年间的装备引进及费用详情，2018年下半年预计将制作下一期“中期防”。

自民党的国防小组和安全保障调查会本月3日启动了讨论防卫力建设的联席学习会，最早于6月汇总着眼于新大纲与下一期“中期防”的建议。政府或将在党内意见的基础上，启动包括国家安全保障会议（NSC）和专家在内的全面讨论。

报道说，首相安倍晋三将朝鲜核与导弹研发视为“新阶段的威胁”，美国政府也准备加强施压。为提高对弹道导弹的防御能力，为自卫队引进美军最尖端导弹拦截系统“末段高空区域防御系统”（THAAD，简称萨德）和陆基宙斯盾系统（Aegis Ashore）等将成为具体课题。

安倍与特朗普在本月举行的日美首脑会谈中对“牢固的同盟”的重要性和加强双方防卫力进行了确认。日本政府将在深化基于安全保障相关法的日美合作的同时，讨论包括扩大购买美国产防卫装备在内的应对。新大纲和下一期“中期防”是否会写明今后日本的防卫费增长额似乎也将成为焦点。