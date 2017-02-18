华盛顿疏远哈瓦那？中资顺势涌入

（联合早报网讯）2015年，古巴从中国进口额达到创纪录的19亿美元（26亿9300万新元）新高，与上个世纪的年度平均水平相比，高出近六成。

中国在古巴的影响力增加，让中国企业在该国投资比美国的竞争对手领先一筹。分析认为，在此背景下，即便美国总统特朗普进一步限制对古巴的贸易往来，该国所受到的冲击也会有所减弱。

与此同时，一旦美中关系恶化，北京可能会加大在古巴的投入。布鲁金斯研究所拉美专家皮科恩（Ted Piccone）告诉路透社记者：“如果特朗普政府想中国加大施压，中国可能会决定在美国的邻国双倍地扩大其足迹。”

德国之声中文网引述报道说，中国以软性贷款的形式向古巴出口产品。中国是古巴最大的债权国，债务定期重组，其数量和条件被视为国家机密。

近来，古巴国家媒体高调宣传与中国的合作项目，涉及基建、电信、旅游、电子等领域。

宇通客车、中国重汽、中国一拖、吉利汽车、海尔家电等产品在古巴颇为知名。而由于受禁运的影响，美国在古巴的主要产品、如汽车还是上世纪50年代的产品。

每天都有古巴人蜂拥到华为提供的数百个无线上网热点。华为正在协助古巴为首批家庭安装网络。

一家船运公司经理也表示，生意十分红火。该公司把中国机器设备、交通工具运到古巴。

过去二十年，中国在拉丁美洲和加勒比海的角色日益重要，在投资流入和外交影响力上仅次于美国。

哈瓦那的亚洲外交人士称，过去，中国不愿投资古巴，因为商业氛围差、不愿得罪美国。两年前，美国奥巴马政府与古巴恢复邦交，同时，古巴改善投资环境，激起了美国商家及世界各地竞争对手的兴趣。

中国作为“老朋友”提供丰厚的贷款，并且与古巴国有企业合作，因而备受当地政府青睐。

古巴媒体网站Cubadebate上月报道，古巴与中国同意在可再生能源与工业领域加强合作，18家中国企业在哈瓦那出席了为期三天的会议。双方签署多个项目计划，包括与海尔合资进行可再生能源研发。

古巴国家媒体报道，去年底，古巴与海尔合作开设了第一家电脑组装厂，年产量可达12万台笔记本和平板电脑。

其它项目还包括制药、汽车制造，以及中国出资1.2亿美元援建圣地亚哥集装箱码头，北京控股有限公司出资4.6亿在哈瓦那东部建造一个高尔夫度假村，上海电气向古巴一系列生物质发电项目提供资金和设备。