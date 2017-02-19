科学家：缺人脑样本 神经疾病疗法研究难深入

（联合早报网讯）科学家们呼吁更多人死后捐献大脑，这样他们才得以更深入地展开相关的科研。

据BBC报道，现在最缺的是有抑郁症、创伤后应激障碍等失调症状患者的大脑。

科研人员希望通过这方面的研究找到精神疾患和神经性疾病的新疗法，包括帕金森氏病、阿尔兹海默病，以及各种各样的心理、精神失常。

人脑构造和机理极为复杂，且随着年龄增长而发生改变。近年来，科学家们发现了大脑形状和结构跟一些精神性或神经性疾病的关联 。

毋庸置言，这方面的研究需要样本。

世界上最大的"脑库"位于美国波士顿郊外麦克林恩医院哈佛脑组织资源中心。

那里绝大多数样本都来自生前患有精神疾病或神经疾病的人。

现在，研究人员面临的问题是样本缺乏。

麦克林恩医院首席科学家莱斯勒博士（Dr. Kerry Ressler）解释说，许多精神和神经疾病的新疗法都不再是难以企及，拥有深层次大脑生理学研究所需的工具和能力，但脑组织样本的匮乏妨碍了研究工作的深入开展。

导致样本缺乏的部分原因是公众对脑神经和精神疾患的误解，认为这类疾病属于心理障碍，跟大脑的神经系统变化无关，所以没必要捐献。

哈佛脑组织资源中心的科研总监贝莱塔教授说，这种观念从生理学角度看是大错特错。