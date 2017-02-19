俄承认乌克兰亲俄叛军所发行的护照

（联合早报网讯）俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯会暂时承认在乌克兰东部自称反抗军共和国的分离势力发行的护照及旅行证件。

据BBC报道，亲俄罗斯叛军和乌克兰军队的冲突在近几个星期又再度升温，造成多人死亡。

乌克兰总统波罗申科（Petro Poroshenko）谴责俄罗斯承认分离势力护照的决定。俄罗斯外交部长则称这是基于人道决定。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）也宣布，重型武器将从该地区撤出，停火协议将于周一生效。

拉夫罗夫目前在德国慕尼黑参加北约会议。美国副总统彭斯（Mike Pence）也同时在慕尼黑，他表示美国会“持续对俄罗斯负责”，并会要求俄罗斯遵守2015年在白俄罗斯明斯克签订的停火条约。条约其中一项是要撤出重型武器。

以俄文写的行政命令有包含自称顿内次克人民共和国（Donetsk People's Republic）卢甘斯克人民共和国（Luhansk People's Republic.）。

法令写道：“上述主管机构颁发的身份证明纸、文凭或专业证明、出生及死亡证明在俄罗斯被视为有效文件。”

自从乌克兰东部冲突发生后，成千至今已有超过9700人在自从2014年爆发的冲突中丧生。上万民众流亡到俄罗斯寻求庇护。

当时俄罗斯并吞乌克兰南部的克里米亚半岛，亲俄罗斯反抗份子在乌克兰东部趁机起义。

停火条约在2015年2月达成，但经常被违反。最近一次停战协定是在去年12月23日。

乌克兰政府对俄罗斯承认护照一事表示不满，称这是＂故意让情势升温＂。

乌克兰外交部长科里姆金（Pavlo Klimkin）说：“法令在根本上违反了明斯克协议的逻辑。”

乌克兰前代理总统、现领导乌克兰国家安全及防御委员会的图尔奇诺夫（Oleksandr Turchynov）也回应此说法，称俄罗斯“完全排除”恢复停火协议的可能。

图尔奇诺夫称：“普京签下此行政命令，等于是在法律上承认占领俄罗斯顿内次盆地部分地区的准国家恐怖主义团体。”

乌克兰军方表示最近的冲突是由于反抗军攻击边界各由政府军及反抗军控制的阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

反抗军则表示他们受到乌克兰政府军攻击。