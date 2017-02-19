金正男毒杀案　落网朝鲜男子疑为化武专家

（联合早报网讯）在朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男毒杀案中被捕的46岁朝鲜男疑犯李正哲（译音），据报是化武专家。马来西亚警方不排除杀死金正男的毒液，是由李正哲制造。

据星岛日报报道，马来西亚警方至今拘捕两男两女，包括李正哲、印尼籍女子艾莎、艾莎大马男友，及持有越南护照的女子段氏香（Doan Thi Huong，译音）。

马来西亚传媒报道指李正哲是来自朝鲜的化武专家，2000年在朝鲜一间大学获得科学及医药文凭，曾到印度加尔各答一间医药研究学院工作，参与印度科学协会的研究工作。 他其后返回朝鲜发展，数年后获得马来西亚一间电脑资讯公司聘用，举家搬到当地居住。

据马来西亚《中国报》报道，李正哲身份非常特殊，他曾接触大马一名大使馆官员，亦是一位毒理专家，其工作的公司获香港一间集团授权代理抗癌系列药品。

报道指李正哲持有由马来西亚移民局发出的外籍人士工作证，但工作证将于今年6月6日到期。外界认为他向同党提供毒药，再由同党转交给两名女疑犯下手，警方目前正调查其背景，包括他曾接触的人，并会到他任职的公司搜查。

消息说，监于李正哲为科学与化学专才，警方目前正在深入调查，令金正男毙命的毒液，是否由他制作。而警方继续盘问李正哲，追查另外三名涉案男子的下落。