金正男案落网朝鲜嫌犯：我是冤枉的

（联合早报网讯）金正男遇害案第四名被捕嫌犯李正哲（47岁，朝鲜人）为自己喊冤，声称案发当天他不曾到过第二吉隆坡国际机场，警方捉错了人。

马来西亚《中国报》报道，李正哲落网后表现得非常淡定，录口供时矢口否认涉案，并指警方从机场闭路电视看到的四名可疑男子都不是他，他也不认识案中女嫌犯。

据该报探悉，警方调查发现李正哲确实非闭路电视拍到的四名男嫌犯之一，但是却有在当天载主要嫌犯到机场。警方是从他的车牌掌握到其身份，而由于闭路电视画面模糊不清，令警方一度以为他是四名主嫌之一。

另据《东方日报》报道，尽管李正哲案发时没有出现在机场，但却负责接洽四名已逃离马国的朝鲜籍男嫌犯，且曾和另外三名在逃嫌犯有联系。

该报引述可靠消息人士指出，李正哲一直扮演“联系人”的角色，负责提供情报及安排其他嫌犯在马国的住宿、交通等，因此是此案关键人物之一。

消息人士说，为进行此次暗杀行动，有关方面早在一年前就安排李正哲到马国工作；为掩人耳目，他还携带家小到马。

据了解，李正哲是一名化学博士，其博士论文在印度完成，但作为一名化学专才，却在马国一间资讯公司从事与其专业无关的工作。

消息人士说，事实上李正哲是潜伏在马国，收集有关金正男活动的各种情报。“李正哲被捕时非常冷静，似乎已料到警方会来，过程中没有丝毫反抗，不排除他是一早被安排好的牺牲品。”

马国警方17日晚在吉隆坡旧古仔路逮捕持马国外劳身份卡的李正哲（Ri Jong Chol）。资料显示，李正哲1970年5月6日在朝鲜出生，曾多次进出马国，可能是朝鲜特务，警方正调查他是否为金正男案主谋之一。