美两资深参议员质疑特朗普把握外交事务能力

（联合早报网讯） 美国共和党两位重要的参议员星期天质问总统特朗普处理外交事务的能力，特别是白宫因国家安全工作方面出现混乱，以及他在处理俄罗斯插手美国总统选举问题上显得优柔寡断。

来自亚利桑那州的参议员麦凯恩对国家广播公司的《与新闻界见面》节目说，他对特朗普“对一些外交事务问题的理解”和“相互矛盾的评论”感到担忧。

麦凯恩说：“我认为移民改革的推出就是一个例子，白宫有必要有序地展开这项改革的决策程序。我认为这个事情可能要比其它任何事情对他们造成了更大的困扰。”

麦凯恩说，有关北约军事联盟的评论和承诺都让北约感到困惑，即便是副总统彭斯周六告诉慕尼黑安全会议，美国将“追究俄罗斯的责任”，并坚定不移地支持北约，也未能消除这种混乱。

麦凯恩在谈到欧洲领导人的时候说：“他们困惑，他们担心……他们意识到这个西方联盟的支柱是美国。他们看到（俄罗斯总统）普京正在对北约进行越来越多的测试，这种担心就格外严重。”

美国情报机构得出的结论说，俄罗斯在去年11月美国总统选举期间对民主党总统候选人希拉莉竞选团队负责人的电脑进行了黑客袭击，莫斯科否认了这一结论。特朗普只是勉强承认俄罗斯的黑客攻击。麦凯恩呼吁国会对这个结论展开广泛调查。

南卡罗莱纳参议员格雷厄姆则在慕尼黑会议上说，新的美国领导人应当与国会合作，惩罚莫斯科。他认为，“2017年将是美国国会整治俄罗斯的一年”。