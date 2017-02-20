特朗普乱指瑞典遭恐袭瑞典要美解释

（联合早报网讯） 美国总统特朗普信口开河、胡乱指瑞典上周发生恐怖攻击事件，已引起瑞典的外交关切，瑞典驻华盛顿大使馆要求美国国务院解释。

特朗普对提出针对难民及特定穆斯林国家的旅游禁令，仍坚信自己是做对的事，他日前在佛罗里达州面对台下众多支持者取暖时语气激昂地表示：“看看德国发生的事情，看看昨晚（17日）在瑞典发生的事情。瑞典呢，谁相信会发生这种事？就是瑞典。他们收留大量难民。他们面临以往从未想过可能发生的问题。”

但事实上，瑞典上周五根本没发生震惊国际的重大意外事件，瑞典外交部发言人说，不知道有任何“与恐怖主义有关的大事”。

特朗普口无遮拦在网上遭众人嘲讽，他最爱的社群媒体推特上，标注“昨晚在瑞典”（#lastnightinSweden）和“瑞典事件”（#SwedenIncident）已成热门主题，欧洲议会的瑞典议员霍克马克还推文挖苦特朗普说，他儿子昨晚把热狗掉在营火里，真是让人难过的瑞典事件，“他（特朗普）是怎么知道的？”。

不过，随意指涉外国政府已引起外交关切，瑞典驻华盛顿大使馆也在官方推特帐号标注“瑞典事件”，并指瑞典不清楚究竟特朗普所指为何，“已经要求美国官员解释”。

据路透社报道，瑞典已向国务院提出要求，但不清楚瑞典是以“外交照会”、“函件”或“备忘录”的方式要求美方解释。