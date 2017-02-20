（联合早报网讯） 一份国际研究报告显示，受中东和亚洲需求拉抬，过去五年间，全球武器贸易创冷战结束以来新高。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）20日发布的报告指出，2012至2016年这五年间，亚洲和大洋洲国家武器进口以量来计算，占全球的43% ，和2007至2011年相较增加了7.7%。

报告说，2012至2016年间的大型武器转运创冷战结束以来任何五年间的新高。

2007至2011年间，亚洲和大洋洲武器进口占国际比率略高为44%。

中东和波斯湾国家的比率从17%跃增到29%，远高于欧洲（11%，减少七个百分点）、美国（8.6%，减少2.4个百分点）和非洲（8.1%，减少1.3个百分点）。

斯德哥尔摩国际和平研究所武器与军事扩张计划资深研究员魏士曼说：“过去五年间，中东许多国家加速追求先进军事能力时，主要转向美国和欧洲。尽管油价低，这个地区的国家意识到，武器是因应冲突和区域紧张的重要工具，2016年因此订购更多。＂

美国仍是全球最大的武器出口国，出口市占33%（增加3%），高于俄罗斯（23%，减少1%）、中国（6.2%，增加2.4%）、法国（6.0%，减少0.9%）、德国（5.6%，减少3.8%）。

上述五国的出口量几乎占全球重武器出口的75%。