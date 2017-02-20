美罗控股创办人孙子称　他纯粹只是购买大麻

被控贩毒的美罗控股创办人孙子王镇通过律师辩称，他跟已被治罪的毒贩不过是买家和卖家的关系。

41岁的王镇被指在2014年10月30日，和毒贩伊斯梅尔（45岁）串谋贩卖385.1克的大麻混合物和至少92.68克的大麻。

控方的主要证人伊斯梅尔今天在审讯第二天出庭供证，他在接受代表王镇的陈志明高级律师盘问时形容，王镇是他的“好朋友，他在案发之前主动打电话联络王镇通知对方他有毒品出售，王镇于是向他订了500克大麻。

当被问及他是否曾告诉王镇从哪里取得毒品时，他说：“没人会透露这个，王镇也没问。”

律师指这纯粹是一起“你卖他买”的交易，伊斯梅尔同意律师的说法。

王镇共面对吸毒、拥毒和教唆共谋贩毒等八项控状，控方以其中两项共谋贩毒罪让他进行审讯，余项暂时搁下，案件本月3日开审。

审讯早前揭露，肃毒员于2014年10月30日下午约4时，在裕廊海港路逮捕伊斯梅尔，起回两捆事后被验出是大麻和大麻混合物的毒品，跟着顺藤摸瓜隔天逮捕王镇。

王镇在口供中称，他在约三年前通过一名朋友认识伊斯梅尔。他案发当天打算向伊斯梅尔买两捆“杂草”（大麻），并给对方2000元。他也说曾向伊斯梅尔购买“杂草”超过15次，他每天都吸，前一晚临睡前还在吸。