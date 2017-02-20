糖果常见添加剂可能影响消化细胞功能

（联合早报网讯） 美国一项最新研究说，二氧化钛（titanium dioxide）这种常见的食品添加剂虽然被认为无毒，但长期摄取它也可能会损害人体小肠细胞吸收营养物质和抵抗病菌的能力。

美国宾厄姆顿大学等机构的研究人员在新一期学术刊物《纳米影响》上发表报告说，他们利用实验室中培养的小肠细胞，模拟了直径约30纳米的二氧化钛微粒对肠道的影响。比如在四小时里让肠道细胞接触相当于一顿饭食物中所含二氧化钛微粒的量，以模拟急性接触的情况；还在五天里让肠道细胞接触相当于三顿饭食物中所含二氧化钛微粒的量，以模拟慢性接触的情况。

结果发现，急性接触不会引发什么变化，但慢性长期接触会造成小肠细胞表面微绒毛上的凸起物减少，从而损害消化系统的抗菌屏障，降低消化速度，并影响对铁、锌、脂肪酸等营养物质的吸收，此外发炎指征也有所增加。

二氧化钛又被称为钛白粉或钛糖，是一种常见的食品添加剂，美国食品和药物管理局认为它是安全的。它常被添加到牙膏、巧克力中来增加质感，或用在甜甜圈、脱脂奶等食品中，让它们看起来色泽更明亮诱人。此外，它还被作为白色颜料广泛应用于涂料、纸张和塑料中，也被添加到防晒膏中用于抵御紫外线。

美国亚利桑那州立大学的研究人员曾在2012年检测了口香糖、奶油夹心蛋糕和蛋黄酱等89种常见食品，发现这些食品中都含有二氧化钛。

本次研究论文的作者之一、宾厄姆顿大学生物医药工程专业助理教授马勒说：“为防止摄入太多二氧化钛微粒，最好要避免食用深加工食品，特别是糖果。”