德研究揭示兹卡病毒如何引发小头症

（联合早报网讯）德国研究人员表示，已找到兹卡病毒导致小头症的科学证据。此前，科学界已证实兹卡病毒感染与小头症有关联，但不清楚病毒如何影响胎儿脑部发育。

据新华社报道，德国科隆大学医学院等机构研究人员在新一期《细胞－干细胞》杂志上报告说，他们将健康人的皮肤细胞“重新编程”，培养成诱导多能干细胞，进而培养出神经前体细胞。神经前体细胞可分化出多种神经细胞，可谓脑部发育的“起点”。在特定实验条件下，研究人员让许多神经前体细胞聚集为大脑类器官，即几毫米大小、具有三维立体结构的脑神经组织块，这一过程模拟胚胎大脑的早期发育，并借此观察病毒感染对胚胎大脑发育的影响。

结果发现，兹卡病毒会让参与细胞分裂的细胞器——中心体出现故障，让神经前体细胞过早分化为成熟的神经细胞。这种“早熟”看似没什么危害，但会使大量神经前体细胞不再参与大脑类器官成长为完整大脑的过程，导致胚胎出现小头症。

研究人员介绍，他们在实验中使用了从小头畸形胚胎中分离出来的兹卡病毒毒株，实验结果为兹卡病毒导致小头症提供了“有说服力的科学证据”。

兹卡病毒主要通过埃及伊蚊传播，也可性传播。人感染兹卡病毒后可能出现发热、皮疹、关节痛等类似骨痛热症的症状。绝大多数感染者病情温和，但孕妇需格外小心，一旦感染可能导致胎儿出现小头畸形。