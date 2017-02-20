美统计学家担心特朗普政府篡改经济数据

（联合早报网讯）美国总统特朗普常抱怨媒体报道“假新闻”，但一些统计学家却担心特朗普政府可能篡改经济数据。

尽管已有政府指令防止这种事情发生，但统计学家还担忧特朗普偶尔就经济与经济数据发出的傲慢评论，而且他总体上明显看不起经济学家的态度或预示着前路困难重重。

据彭博社报道，特朗普就任总统已一个月，还未提名过任何人加入经济顾问委员会。这个设立于1946年的部门向总统提供客观经济分析与建议。一不愿具名知情人士透露，委员会成员曾抱怨白宫似乎轻慢他们定期提供的经济报告。

Brent Moulton在1月24日的博文中写到：“有相关规定防止统计数据受到直接操纵，但无法平息我对数据独立性的所有担心……举例来说，一位内阁部长还是可以下令统计机构去掉某些数据，或者调整统计计算方式，这似乎是政治上的权宜之计。”

Brent Moulton在去年12月退休前，在劳工统计局和商务部经济分析局任职32年。

据《华尔街日报》周日报道，特朗普政府考虑调整美国贸易逆差的计算方式，此举可能让过去几年的逆差看上去比已公布的数据更大。报道援引不具名知情人士的消息指出，新方法计算得出的数据可能提交给国会，但不清楚是否会被纳入官方经济数据中。