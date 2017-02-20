美科学家吁政府基于事实制定政策

（联合早报网讯）美国多个科学和环保机构19日在波士顿组织科学家和研究人员的集会和游行，呼吁特朗普政府接受气候变化等事实，要求政府基于客观事实制定科学政策，抗议此前颁布的限制移民行政令等颇具争议的新政策。

据新华社报道，这一活动名为“捍卫科学集会”，美国自然历史博物馆、美国环保组织“关注全球问题科学家联盟”等多个机构组织，上千名美国科学家、研究人员和支持者参加。

波士顿拥有多所世界顶尖高校和研究机构。来自哈佛大学、麻省理工学院等知名院校的多名科学家参加了集会。

与其他多为年轻人参与的美国游行集会活动不同，当天的集会有大量年纪较大、甚至头发已花白的老者参加。

现场视频和照片显示，集会人群喊起“科学不是沉默”等口号，打出“让美国重新智慧起来”“客观事实存在”等标语。

抗议特朗普政府暂时禁止全球难民和西亚北非七国公民入境的行政令，是当天集会聚焦的另一话题。集会者在现场纷纷表达他们对类似行政令会导致美国人才流失、研究经费减少等问题的担心。

手持“移民让科学伟大”标语的康涅狄格大学物理博士佩里·哈奇菲尔德对当地媒体说：“科学和教育是未来，否认（事实）即否认我们的未来。”

在气候变化等科学问题上，不少人对特朗普政府的政策甚至内阁人选忧心忡忡。特朗普就职前，麻省理工学院600多名教授联名发表公开信，表达他们对未来科学政策的关切。

特朗普曾称气候变化是骗局，威胁退出联合国应对气候变化的《巴黎协定》，坚称人类活动与气候变化之间仅存在“一些关联”，并抛出的“美国优先能源计划”。最新任命的环保局局长斯科特·普鲁伊特，更是坚决反对美国前总统奥巴马的气候政策，曾多次把环保局告上法庭。