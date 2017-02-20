金韩松抵达吉隆坡准备领尸

（联合早报网讯）金正男儿子金韩松今日乘搭亚航班机从澳门飞抵吉隆坡第二国际机场。

金韩松乘坐的AK 8321班机是在傍晚7时40分抵达吉隆坡第二国际机场，在场守候的媒体虽然见不到金韩松身影。但据警方消息，金韩松已从特别通道离开机场。

全国副警察总长诺拉昔昨天针对金正男命案首次召开记者会时，呼吁金正男家属必须在两周内到吉隆坡中央医院办理领尸手续。结果今天下午就传出金正男的儿子将到马国的消息。

消息指出，22岁的金韩松是搭乘亚航航班从澳门起飞，预定晚上7时40分抵达吉隆坡第二国际机场。大批媒体于是守在机场入境处，却一直见不到金韩松的身影。今晚只有一趟从澳门直飞吉隆坡的班机。

Star TV拍摄到一名戴鸭舌帽及黑色口罩的年轻男子，怀疑他就是金韩松，但无法确认。

记者向该班机的空服员及乘客查询，都说没有注意到“长得像金韩松”的乘客，也没有看见有保镳随同或受到特别招待的乘客。他们看了记者提供的金韩松照片，才知道金韩松据传跟他们同一班机。

金韩松将抵马的消息今日傍晚开始在驻守在吉隆坡中央医院的媒体记者中流传。虽然不知道金韩松抵马后，是否会马上赶往吉隆坡中央医院，但驻守在吉隆坡中央医院的大批记者都很紧张，并且陆续有更多记者赶来医院。