传金韩松抵马领尸 特警荷枪实弹戒备

（联合早报网讯）朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长金正男遇害八天后传出其儿子金韩松已抵达马来西亚处理办尸事宜，马国警方今晨（21日）大动作地出动20名打击有组织性罪案精锐部队（STAFOC）特警，荷枪实弹地到吉隆坡中央医院太平间戒备，严禁任何无关人等靠近。

据星洲网报道，韩国KBS电视台一名摄影师因近距离拍摄，结果被警方带入内，随后将他逮捕。

昨日（20日）早上，金韩松即将到马国办理领取金正男遗体事宜的消息传出后，多家韩国媒体在一大早就吉隆坡中央医院太平间外驻守，同时也有许多记者赶到吉隆坡第二国际机场（KLIA2 ）守候，但却一直不见金韩松出现。

今晨约1时15分，大约20名便衣警察在金马警区主任苏克里助理总监及刑事调查主任古纳兰警监的带领下，到太平间戒备，惊动依然在场苦候的媒体记者。

大约5分钟后，再有20名荷枪实弹的STAFOC特警抵达现场。随后他们在太平间内外范围戒备，严禁任何人靠近太平间范围。

不料，KBS的摄影师相信是在太平间围墙外近距离拍摄，结果被警方带入内问话。由于他身上没有携带任何证件证明他是媒体记者，因此警方当场将他逮捕。

其主播同僚见状尝试上前了解情况但不予理会，他的上司过后携带他的证件到场与警方交涉，警方才于今晨4时将他释放。

不过，新华社摄影记者尝试向他了解情况时，却与另一名韩媒推了一把而发生争执，所幸其他在场媒体立即劝阻才平息这场小风波。