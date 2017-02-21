英国多地示威 吁议会抵制特朗普访英

（联合早报网讯）英国伦敦、利物浦、格拉斯哥、纽卡斯尔等城市的一些民众周一（20日）举行示威游行，呼吁英国议会抵制美国总统特朗普对英国进行国事访问。

英国首相特雷莎·梅上个月访问美国时宣布，英国女王伊丽莎白二世正式邀请特朗普今年下半年对英国进行国事访问，特朗普接受了邀请。不过，在特朗普签署行政命令暂停向伊朗等七国公民发放签证之后，英国大批民众在英国议会网站上发起请愿，呼吁英国取消对特朗普发出的国事访问邀请，超过180万人在这份请愿书上签名。

英国议会下议院周一针对这份请愿书举行辩论。英国的一些社会团体在多个城市发起示威游行，要求议会阻止特朗普访问英国。英国教师联盟负责人玛丽·威廉姆斯说，特朗普的种族主义和反移民言论已经对英国青少年产生很坏的影响，英国不应该欢迎这样一个歧视移民、歧视女性、歧视同性恋的美国总统。

英国自民党领袖法伦表示，在特朗普“丢脸的禁令”结束之前，他不应该对英国进行任何访问。否则，这会使英国女王处于尴尬境地，让她接待一个完全以信仰为理由拒绝别国公民入境的总统。

英国议会下议院议长伯科虽然幷未反对特朗普访英，但他表示，反对特朗普在访问英国期间到英国议会发表演讲。

英国外交部上周发表声明称，英国政府意识到许多签名者所表达的强烈意愿，但不支持这一请愿。特雷莎·梅首相访美期间代表女王邀请特朗普总统今年对英国进行国事访问，邀请已被接受，但具体访问时间尚未敲定。这份邀请反映了英美两国关系的重要性。