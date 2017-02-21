前女特工：朝鲜砸钱雇杀手 订金140万

（联合早报网讯）金正男在吉隆坡机场遭毒杀，虽然被捕的两名外籍女嫌犯矢口否认行凶，宣称只是帮忙“恶作剧”，朝鲜女间谍袁正华接受韩国《中央日报》专访时认为，恶作剧应该是事先套好的说词，可能是朝鲜花大钱雇来刺杀金正男的。

现年43岁的袁正华2001年假扮脱北者投奔韩国，色诱韩国军方人士窃取机密，2008年策划暗杀叛逃韩国的朝鲜劳动党前书记黄长烨时被捕，遭判刑五年，于2013年出狱，留在韩国生活至今。

袁正华分析，朝鲜可能为掩饰暗杀行动，也为了降低金正男戒心，故意雇用外国女子执行暗杀任务，“女人行动敏捷，更容易接近男性目标。朝鲜有时也会雇用当地人，暗杀重要人物时绝不吝啬金钱，像金正男这样的目标，至少会付100万美元（约140万新元）订金。”

她指出：“机场虽然人多，但撤退出口也多，如果是我也会选择在机场下手，金正男可能也会觉得刺客不可能在机场动手。”

至于落网两名女嫌均否认行凶，袁正华认为：“她们肯定先商量过万一被抓的说词，我那时候就是这样，落网就行使缄默权，甚至检方拿出照片佐证时，也要矢口否认到底。”

袁正华觉得杀死金正男的凶器一定有毒针，“毒针是专门为女间谍制造的凶器，有针筒、钢笔、自动笔、口红式等多种类型，打开后毒针就藏在里面，约比头发粗一点，刺人不用太深。”

她说：“我自己也被毒针刺过，以了解目标会有什么反应。我们还从小接受各种洋酒、烈酒的喝酒等抗压训练，避免遭刑求吐实。”