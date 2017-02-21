极右翼支持率上升 法总统选举增悬念

（联合早报网讯）法国一家民调机构周一（20日）公布的一项民意调查结果显示，随着郊区治理问题近日在法国持续发酵，法国总统选举候选人、在安全问题上态度强硬的法国极右翼政党“国民阵线”领导人玛琳·勒庞的民意支持率显著上升，增加了法国总统选举的悬念。

新华社报道，法国总统选举将于今年4月底举行。民调显示，目前，勒庞的民意支持率比本月9日提升3个百分点，达到27%，居各候选人之首。

她的两名主要竞争对手——号称超越左右阵营之别的“前进”运动主席马克龙和右翼共和党候选人菲永的民意支持率均为20%。

此次民调还显示，在选举进入第二轮投票的情况下，勒庞如和马克龙对决，她获得的支持率将达到42%，比本月9日上升7个百分点；如和菲永对决，她获得的支持率将达44%，比本月9日上升4个百分点。

2月初，一些法国警察涉嫌暴力执法导致一名非洲裔青年受重伤。事情曝光后，引起巴黎郊区发生小规模骚乱，并在巴黎和外省地区多次引发反暴力执法的示威游行。一些分析人士认为，在距法国总统选举还有约两个月之际，这一事件凸显了安全问题的重要性，在一定程度上会提振勒庞的选情。20日公布的民调结果证实了这一观点。

不过，勒庞的选情可能会受到“空饷门”事件影响。法国媒体16日曝光称，欧盟反欺诈局的一份报告说，身为欧洲议会议员的勒庞涉嫌让自己的保镖以议员助理的名义从欧盟处领取薪水。

19日，巴黎、图卢兹、里昂等多个城市发生小规模民众游行，抗议勒庞和同样涉嫌吃空饷的菲永的贪腐行为。20日，“国民阵线”发布新闻公报说，该党位于巴黎郊区的总部因涉嫌“空饷门”再次受到法国反贪部门搜查。