马国渔获少 鱼价狂飙20%至70%

（联合早报网讯）由于海上气候持续不稳，马来西亚鱼价狂飙20%至70%。尽管这两天天气稍有好转，但马国渔业者预计这样的情况可能会再持续一至两周。

《星洲日报》报道，华人农历新年结束后至今逾一周，全马均涌现强风，海面更是强风巨浪不断，让渔民不敢冒风浪出海捕鱼。市场上的渔获不但大大减少，而且价格普遍上扬，部份鱼类价格更飙升70%之多。

关丹大巴刹的鱼贩受访时说，现时的天气已不如以往般可以预测，以目前情况看来，鱼价只会较佳节下降少许，短期内难以恢复平日价格。

有鱼贩说，渔民已经一周无法出海。即使海上风势转弱，但只有大型渔船敢出海。

根据观察，市场可见的鱼类相当少，其中有色拉鱼、大眼鱼、红曹、鲛鱼、乌贼、金目鲈（Siakap）及小红鱼（Kerisi）等，数量也寥寥可数。

鱼贩恩然（49岁）说，风向不定让渔民难以操作，一些已经出海未能回航，一些顺利回航的渔船所获得的渔获也很少，成本高涨，鱼价涨了30%。

关丹渔业公会主席谢喜悦说，这情况已维持逾一周，预料一两周后有望好转。

他说，相较往年，这个月份的海面应该是风平浪静，但今年却反复无常，时而大雨，时而出现大热天。

他说，饲养的虾也因最近天气难以存活，价格亦上涨40%左右。“有些鱼价已上扬50%，连平日每公斤卖2令吉（0.6新元）的士拉央鱼一下飙至9、10令吉，涨幅惊人。”

他也说，平日价格23令吉的鲛鱼，目前价格38令吉，只比农历新年时期下降少许。