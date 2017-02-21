槟州女商人遭电单车枪手伏击惨死

（联合早报网讯）马来西亚一名驾驶宝马房车的华族女子今日傍晚路经槟岛双溪赖百家花园时，遭电单车枪手伏击，凶徒瞄准司机座位对女子连开多枪夺命，干案手法极为凶残。

《星洲日报》报道，女死者为49岁的李宝爱（译音，Ruby Lee Poh Ai），是一名物流业商人，身中六枪毙命，中枪部位集中在胸口。

槟州刑事罪案调查组主任再诺已否认网路和坊间的各种传闻，包括死者已怀孕，且是黑帮党员或拥拿督斯里头衔男子的妻子，也有人称死者驾驶丈夫的汽车而被枪手点错相。

他促请大家勿揣测案情及散播谣言。他说，女死者是该车车主，警方初步调查显示，案件与黑帮无关，会从各角度调查枪手的动机。

这起冷血命案今天傍晚5时45分发生在百家花园。据了解，宝马房车是在行驶中遭伏击，枪手连环开枪后，司机紧急煞车而导致汽车失控，撞向前方一辆四轮驱动车，再撞到路旁住家围墙。

根据现场观察，子弹主要射向宝马房车的右边车窗，车窗弹孔连连，显示凶徒志在夺命。

消息说，子弹除了击中死者胸腔，也包括脸部，导致死者脸部血肉模糊，死状恐怖。

由于案发时依然是大白天，附近也有来往民众，有人及时用手机拍摄了死者中枪后汽车失控撞向前方车辆的画面。

根据视频，相信死者当时驱车准备从双溪赖特易购霸级市场驶往甘密山路，不料却在百家花园处遭袭击。画面显示，女子遭袭击后还猛踩油门想逃离，甚至失控撞上前方一辆四轮驱动车，可是枪手一心想置女子于死地，继续朝车內开枪。