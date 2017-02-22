美政府下令扩大遣返非法移民范围

（联合早报网讯）美国政府下达更严厉的规定，更大范围地逮捕并遣返非法移民，并加快他们离境的速度。

英国广播公司报道，曾经因为违反交通规则或者有偷盗行为的无证移民以及那些有犯罪纪录的移民都是首先被遣返的对象。这项命令并没有改动美国的移民法，但在实施既有的移民法令上更加严厉。

据估计，美国有大约1100万非法移民。

白宫发言人斯派塞周二说，新的规定不会大规模遣返移民，但会赋予移民官员更大的权力来实施既有的规定。

他说：“白宫和国土安全部发出的信息就是那些已经在这个国家居住、但对我们的安全造成威胁或者已经有犯罪纪录的人将会是首先要离开的人。”

不过，国土安全部的新规定将不会适用于奥巴马时期《儿童梦想法案》保护的儿童时期进入美国的大约75万非法移民。

在奥巴马当政的八年中要求美国移民官把遣返的重点放在那些犯下严重罪行的无证移民，而特朗普的新令则将把遣返的目标扩大到几乎所有无证移民。

另外，周二公布的两份备忘录还允许边境局官员以及移民和海关执法局人员可以立即遣返非法移民。

美国国土安全部部长凯利在其中的一份备忘录上写道：“在南部边境地区非法移民的猛增让联邦官员疲于应对，资源捉襟见肘，这严重削弱了美国国家安全。”