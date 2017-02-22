特朗普参观美国黑人历史博物馆

（联合早报网讯）美国总统特朗普21日参观了美国的非洲裔美国人历史和文化博物馆，并称这座博物馆是对诸多美国英雄人物的一个赞美纪念。

美国之音报道，特朗普在参观期间，朗读了美国历史上数位卓有成就的黑人的名字，并且说：“我们现在专门有一座纪念参与构筑了我们国家的传统、尤其是信仰、文化和不可摧毁的美国精神的数百万非洲裔男男女女的博物馆，为此，我感到非常骄傲。

他承诺要竭尽所能，捍卫非洲裔美国人和每一个美国公民的自由。他还说，“没有什么比这更为重要的了。”

特朗普参观非洲裔美国人历史和文化博物馆之际，正值二月份这个黑人历史文化月，美国全国上下都正在纪念。

非洲裔美国人历史和文化博物馆是去年落成的，距离白宫不远，自从对外开放以来，一直游人不断，受到各界好评。馆里有将近4万件展览物品，追溯美国国内黑人的历史和文化踪迹，从最早的由奴隶贩子从非洲运到美国，到19世纪中期美国南北战争，到1960年代民权运动，等等。

展览中包括黑人社区、家庭、演艺、宗教、民权运动、以及直到1950年代还合法存在的黑人和白人必须分开来的现象。

在去年的总统大选中，特朗普只赢得了8%的黑人选民的支持；他的对手、民主党籍的希拉莉则赢得了黑人选民88%的支持。

陪同特朗普参观博物馆的随行人员，包括曾经在大选期间和特朗普竞争共和党提名、身为非洲裔美国人的前脑神经外科医生卡森。特朗普提名卡森出任美国下一任美国住房与城市发展部部长。卡森目前正在等待国会审议。

特朗普当天还承诺要和卡森一道，让全国各地的非洲裔美国公民社区面貌一新。