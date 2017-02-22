大熊猫“宝宝”旅美三载21日启程回国

（联合早报网讯）旅美大熊猫“宝宝”21日下午搭乘联邦快递的货机，从华盛顿杜勒斯国际机场出发，飞往中国成都。

雌性大熊猫“宝宝”2013年8月23日出生于华盛顿国家动物园，它的父母是旅美大熊猫“添添”和“美香”，它也是继“泰山”之后第二只在该动物园出生的大熊猫。按照中美两国的约定，“宝宝”需要在4岁之前返回中国。

21日，联邦快递出动一架波音777F货机专程运送“宝宝”回国。货机的涂装经过了特别设计，增添了熊猫的元素。机头部分写着“联邦快递熊猫快线”，登机门附近贴有巨大的熊猫图案。

“宝宝”当天上午11时左右从华盛顿国家动物园出发，前往杜勒斯机场。出发前，中国驻美大使崔天凯专程到动物园为它送行。抵达机场时，“宝宝”已被装入一个定制的航空包厢中，整个装机过程不超过10分钟。

此次与“宝宝”同行的还有55磅竹子、2磅苹果和10加仑水。两名动物园的饲养员也将随“宝宝”同行，并将在飞行途中照顾“宝宝”。

机长亨特当天对媒体说，这是他第三次参与联邦快递运送大熊猫的飞行任务，他感到非常荣幸。他表示，此次航程大约为16个半小时。为了给“宝宝”一个舒适的航程，他还专门向负责运送“泰山”返回中国的老机长取经。

中国驻美使馆公使朱洪当天在机场表示，“宝宝”在美国深受人们的喜爱。回到中国后，它将结识许多新朋友。他说，再过一两年，“宝宝”也将进入育龄阶段，祝福“宝宝”早生贵子。