请愿反对特朗普访英人数已达180万

（联合早报网讯）据外媒报道，在一份请愿书上签名反对美国总统特朗普对英国进行国事访问的英国人已经多达180万。他们不希望王室按照国事访问的规格接待特朗普，并要求降低接待规格。

迄今特朗普访问的日期尚未公布。由于明显超过10万的英国人在请愿书上签名，因此英国议会不得不就此展开辩论。在一次激烈的辩论中，反对党议员指责英国首相特雷莎·梅访问华盛顿时邀请特朗普访问英国是为了争取与美国签署一份双边贸易协定。

针对备受争议的访问邀请，英国工党议员弗林说：“此举给人留下的印象是，英国议会、英国人民和英国政府支持特朗普的行为。”

特雷莎·梅上个月访问华盛顿期间，向特朗普发出访问伦敦的邀请并承诺将给予隆重接待。

迄今只有少数几国的国家元首受到过这样隆重的接待，只有两位美国总统访英时受到隆重欢迎：2011年，担任美国总统两年的奥巴马访问英国受到最高规格的欢迎，另一位有着类似经历的美国总统是奥巴马的前任小布什（2003年)

在英国下议院举行辩论期间，数千人在伦敦举行示威，抗议特雷莎·梅与特朗普之间的合作。与此同时，也有30万英国人在一份请愿书上签名支持特朗普访问英国。

尽管英国爆发抵制特朗普访问的抗议活动，但英国政府仍坚持让特朗普进行国事访问并宣布：“只要决定了访问的日期和做好了准备，我们很高兴迎接特朗普总统来访。”