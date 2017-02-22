洛杉矶名列全球“首堵”

（联合早报网讯）全球著名的交通分析和车辆服务公司INRIX发布最新的全球城市拥堵排行榜，美国第二大城市洛杉矶名列榜首。

这份榜单分析了全球38个国家和地区1064座主要城市的拥堵状况。结果显示，2016年，美国在发达国家中最拥堵，全球25座最拥堵城市中11座位于美国。

分析认为，造成这一现象的原因包括：美国经济保持稳定、主要大城市周边城镇化进程不断展开、就业率上升和汽油价格较低。

因为交通拥堵，2016年洛杉矶市民高峰时段出行需平均多耗费104小时，而美国这一指标的平均数据是48小时。排在洛杉矶之后的是莫斯科、纽约、旧金山和波哥大，年拥堵多耗时分别为91小时、89小时、83小时和80小时。

美国城市中，在拥堵时段占全年驾驶时间比例方面，波士顿以13.4%名列第一，纽约和旧金山都达到12.8%，洛杉矶为12.7%。

榜单首次计算了拥堵给美国驾驶者造成的直接和间接经济损失。结果显示，美国2016年这一数据为将近3000亿美元，平均每名驾驶员1400美元。在这方面，纽约年损失最大，达到169亿美元，平均每名驾驶者2533美元；洛杉矶以年损失97亿美元、平均每名驾驶者2408美元名列第二。

为缓解交通拥堵，洛杉矶选民去年11月投票公决，同意增加营业税，在未来40年中筹措300亿美元发展城市路网和公交系统。